Испания

Тренер Атлетико Диего Симеоне рассказал о состоянии команды накануне первого матча 2020 года.

Перед матчем 19-го тура чемпионата Испании против Леванте Диего Симеоне ответил на вопросы журналистов.

"Я не хочу говорить о том, какие трансферы состоятся в январе, – цитирует Симеоне Marca. – Я предоставил руководству клуба свой список, а что будет дальше — пока неизвестно. Сейчас меня больше беспокоит предстоящий матч и те игроки, которые есть в моем распоряжении. Кавани? Я не хочу говорить об игроках, которых нет в моей команде. Да, нам нужно усиление, но и в своем нынешнем состоянии команда способна выполнить поставленные перед ней задачи".

"Лемар? Это отличный футболист, умеющий делать то, что другим не под силу. Я всегда был его поклонником, но пока он не может проявить все свои возможности, и поэтому не оправдывает наших ожиданий".

Матч Атлетико — Леванте состоится в субботу, 4 января. Начало в 19:30 по киевскому времени.

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