Испания

Форвард имеет хорошие шансы вернуться в Испанию.

Севилья хочет в ближайшее время начать переговоры с Бенфикой относительно покупки нападающего Рауля де Томаса, утверждает Mundo Deportivo.

По данным источника, в футболисте лиссабонцев руководство андалусийцев видит замену форварду Моанему Даббуру, который покинул клуб, перейдя в Хоффенхайм.

В текущем сезоне 25-летний нападающий провел 17 поединков в футболке Бенфики, отличившись тремя голами и одним ассистом.

Ранее сообщалось, что фаворитом в борьбе за де Томаса остается Эспаньол, который уже договорился о трансфере.