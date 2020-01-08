Испания

Каталонский клуб договорился о трансфере форварда Бенфики.

Нападающий Бенфики Рауль де Томас может в ближайшее время стать игроком Эспаньола, сообщает Cadena Cope.

Испанский клуб согласовал детали перехода форварда и должен подписать его в ближайшее время. Сумма трансфера составит около 20 млн евро.

Де Томас перешел в Бенфику минувшим летом из мадридского Реала за 20 млн евро, но закрепиться в составе португальского клуба не сумел. В текущем сезоне 25-летний игрок провел 17 поединков в футболке "орлов", отличившись тремя голами и одним ассистом.

Ранее сообщалось, что полузащитник Бенфики Жедсон Фернандеш попал в сферу интересов Вест Хэма.

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