Англия

Ожидается, что "синие" расстанутся с Андреасом Кристенсеном ради возвращения голландца.

Челси хочет воспользоваться правом обратного выкупа у Борнмута своего бывшего игрока Натана Аке за 40 млн фунтов, однако прежде они должны избавиться от одного из своих защитников, утверждает FourFourTwo.

Скорее всего, "синие" пожертвуют Андреасом Кристенсеном, интерес к которому проявляет Милан. "Россонери" хотят арендовать 23-летнего датчанина с правом выкупа.

Проблемой в трансфере Кристенсена является зарплата игрока в 80 млн фунтов в неделю. Также "синие" хотели бы получить за него 35 млн фунтов.

Аке сыграл каждую минуту за Борнмут в Премьер-лиге до травмы подколенного сухожилия в декабре. К концу января он должен вернуться на поле.

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