Англия

Легендарный капитан "красных" не раз мог уйти, но всегда оставался верным клубу и лишь перед окончанием карьеры уехал в США.

Топ-клубы Европы не раз пытались подписать Стивена Джеррарда, когда тот блистал в Ливерпуле. В разговоре со своим старым товарищем и бывшим одноклубником Джейми Каррагером Стиви Джи вспомнил эти истории.

Пожалуй, ближе всего к уходу он был в 2005 году, когда подал запрос на трансфер и всерьез раздумывал о переходе в Челси. "Синие" тогда предлагали за Стивена 37,5 млн фунтов – деньги, на которые, по выражению Гарри Невилла, сейчас можно купить половину Фреда.

Читайте также: Эрик Байи. От торговли сигаретами и телефонами на улицах до игры за самый большой клуб мира

"Я принимал во внимание то, как я играл, заигрывания со стороны Челси, эго и холодность в отношениях между мной и Рафой Бенитесом, — рассказывает Джеррард. — Возможно, будь там чуть больше зрелости и опыта, мы могли бы избежать некоторого дерьма, которое вышло наружу или того, как далеко все зашло. Но в то же время, возможно, мне нужно было сделать это с Ливерпуле, чтобы они осознали всю ситуацию".

"Всегда приятно знать, что другие клубы ценят тебя как футболиста. Я больше думаю о паре сезонов с Моуриньо в Мадриде, чем о нескольких с ним в Челси. Не жалею, что не перешел в Челси. Я вообще ни о чем не жалею. Я могу привести своих ребят на игру, меня приглашают в академию тренировать – это те отношения с Ливерпулем, которых я хочу".

Была и вероятность ухода в Реал, но ради этого Джеррарду пришлось бы испортить отношения с Ливерпулем.

Читайте также: Энди Кэрролл: Все, чего я хотел перед трансфером в Ливерпуль — провалить медосмотр

"Ты оглядываешься назад и думаешь: "Представить себе, каково бы это было, провести в Мадриде сезон-другой под руководством Жозе Моуриньо, играть с ними в Лиге чемпионов – невероятный опыт", но этого не случилось", — вспоминает Стиви Джи.

"Реал хотел, чтобы я развязал войну в Ливерпуле ради трансфера, это был единственный способ осуществить переход".

Каррагер добавляет: "Капитан, помню, ты рассказывал мне о случае на поле с Раулем. Когда мы обыграли их 4:0, он подошел к тебе после игры и спросил, перейдешь ли ты".

"Не уверен, было ли это на полном серьезе, но определенное заигрывание было. Совсем небольшое", — ответил Джеррард.

Читайте также: Аарон Ван-Биссака. Новичок МЮ, который стал кошмаром для соперников

Но не только Челси и Реал всерьез претендовали на Стивена. Была также вероятность его перехода в Баварию.

"Ты всегда думаешь о том, понравилось ли бы тебе поиграть за зарубежный клуб". У меня была сумасшедшая возможность на Евро. Карьера Швайнштайгера близилась к закату, и на меня выходили с серьезными предложениями по телефону. Вы представляете Баварию? Насколько она велика?"

"Какой бы это был опыт, перейти в Мюнхен. Но затем ты думаешь: "Погодите-ка минутку, я капитан Ливерпуля, зачем мне что-то менять? Я уже в большом клубе. В 24 или 25 у меня такой зрелости не было".

Джеррард отказался искать, где трава зеленее, и оставался в клубе до сезона-2015/16, когда он перебрался в Лос-Анджелес Гэлакси, чтобы провести свою последнюю кампанию в роли игрока, а затем свернуть на тренерскую стезю.