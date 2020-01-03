Five O'Clock

Английский вингер в интервью изданию Daily Mail рассказал о процессе адаптации в Манчестер Юнайтед и противостоянии сильнейшими нападающими АПЛ.

Аарон Ван-Биссака пролистывает свой телефон, на секунду останавливается и заливается смехом. Он снова начинает пролистывать, но уже быстрее. Там много всего. Ван-Биссака просматривает огромный архив постов в Instagram, в которых восхищаются его подкатами и мастерством игры в обороне.

В одном из многих постов, которые привлекли его внимание и вызвали улыбку, спрашивается, что видят соперники, когда смотрят на Ван-Биссаку. Ответ сопровождается картинкой, на которой изображена кирпичная стена. В еще одном изображены вещи, которые находятся в кармане у правого защитника МЮ после матча, – ключи, телефон, кошелек, вингер команды-соперницы...

Читайте также: Джек Уилшир: Я пропустил слишком много из-за травм, но я хочу играть

Также Ван-Биссака нашел пост, где он изображен в образе полицейского, приближающегося к остановленной машине, а водителем оказывается нападающий, которого он остановил на поле. Намек понятен – от Ван-Биссаки нельзя скрыться.

На другой картинке одна из звезд АПЛ находится в паутине, выброшенной защитником, что отсылает к прозвищу "Паук", которое Ван-Биссака получил благодаря своим длинным ногам, которые позволяют ему совершать фирменные подкаты.

"Это все мне присылают друзья, – говорит 22-летний игрок. – Их очень много. Я всегда смеюсь. Буквально падаю со смеху".

Недавно в сети появилось видео, где эмоциональный болельщик после ничьей на поле Саутгемптона расплакался от счастья, что в его команде появился правый защитник такого уровня.

"Я увидел его после матча, – рассказывает он. – Еще недавно меня никто не знал, а теперь я получаю такие реакции – это очень важно для меня. Это показывает, с каким восторгом и уважением люди смотрят на меня. Моя игра вызывает у них улыбку".

Ван-Биссака не из тех игроков, которые придают этому большое значение. Это служит лишь некоторым утешением в напряженной и непростой жизни молодого игрока Манчестер Юнайтед. И все же эти шутки отражают нечто серьезное и действительное. Ван-Биссака просто является выдающимся защитником.

Футбольный эксперт, экс-защитник Арсенала Мартин Киоун назвал его лучшим защитником в игре один-на-один в АПЛ и добавил: "Некоторые говорили, что я был хорош, но мне кажется, что этот парень лучше меня". Это большая похвала, учитывая высокие стандарты Киоуна при оценке игры в обороне.

Читайте также: Месут Озил: Я не требую, чтобы люди любили меня, просто хочу, чтобы они проявляли уважение к моим заслугам

Еще один эксперт, экс-игрок и болельщик МЮ, Даррен Флетчер, рассказывал: "Я общался с некоторыми игроками Манчестер Юнайтед, и они говорили, что никто не мог пройти Ван-Биссаку на тренировке".

Правда ли это? – "Насколько, я помню, так все и было", – отвечает Ван-Биссака.

"Я вижу, что они расстраиваются, но не сдаются. Они продолжают пытаться пройти меня, и мне придает силы то, что одноклубники проверяют меня. Это помогает".

Некоторые соперники Ван-Биссаки даже не пытаются.

"Бывали случаи, когда игроки расстраивались, что оказывались на левом фланге и просто останавливались, – рассказывает Ван-Биссака. – Так я могу оценить свои способности. Некоторые футболисты шутили и спрашивали, есть ли у них хоть какой-то шанс".

Рахим Стерлинг в манчестерском дерби ощутил на себе, что означает противостоять Ван-Биссаке. Их схватки на фланге были одними их самых захватывающих в этом сезоне, а сам Ван-Биссака, по мнению многих, выдал свой лучший матч в карьере.

Стерлинг, должно быть, почувствовал облегчение, когда смог пронестись мимо Ван-Биссаки в начале матча на Этихаде.

"Иногда нужно пропустить один раз, чтобы потом знать, какую позицию занимать, – объясняет Ван-Биссака. – В тот раз, когда он смог дойти до лицевой линии, я стартовал на одной линии с ним. В следующий раз я стартовал у него за спиной, и когда он ударил мяч, у меня было время, чтобы догнать".

После этого эпизода желание Ван-Биссаки не дать себя пройти только росло.

Читайте также: Кріс Смоллінг: Залишитися у Манчестер Юнайтед було найлегшим варіантом, але я хочу навчатись у Ромі

"Да, не дать себя пройти, потому что это не очень приятное чувство", – продолжает он. – Я знал, что игра будет длинной. Он – один из лучших вингеров АПЛ, я знал, что должен показать все свое мастерство.

Приятно провести хороший матч против такого соперника, особенно когда он обладает таким мастерством. От меня требовалась предельная концентрация, потому он обладает скоростью и техникой. Наверное, он быстрее меня, поэтому я должен был оставаться сосредоточенным и очень стараться.

Был ли он самым серьезным соперником в моей карьере? Да, но с момента моего дебюта в Кристал Пэлас ни с одним вингером не было легко. С каждым матчем становится все сложнее и приходится противостоять более серьезным соперникам".

Ван-Биссака – обычно скромный и тихий. Но когда он говорит о том, как останавливает соперников, то заметно оживляется. Хоть он полностью похож на современного защитника, его подход к игре в обороне старомодный. В футбольном мире, где все восхищаются выпадами центрбеков вперед и количеством ассистов в исполнении фулбеков, философия Ван-Биссаки простая.

"Мне не нравится, ничего пропускать мимо меня. Ничего, – говорит он. – И я стараюсь придерживаться этого принципа. Когда матч начинается, я первым делом стараюсь сделать два подката против своего оппонента. Мне кажется, это должно сбить его с толку или заставить думать, что его ожидает сложный матч. Если же кто-то сможет меня пройти, для меня это будет худшим моментом. Это придаст ему уверенности в следующий раз.

Меня не беспокоит, что люди сейчас думают об игре в обороне. Я просто концентрируюсь на своей игре и на том, как в любой ситуации я могу принести пользу команде. Прежде всего в защите. Вот о чем я думаю".

Эффективность Ван-Биссаки и его ортодоксальные размышления о защите становятся еще более удивительными, учитывая, что он выступает на серьезном уровне лишь три года и никогда не обучался технике подката.

Он присоединился к Кристал Пэлас в 11-летнем возрасте как нападающий, который восхищался Тьерри Анри, но после перешел на правый фланг нападения, а затем оказался в защите в конце 2016 года, когда закрывал проблемную позицию и сумел огорчить Уилфрида Заа.

После этого процесс его перехода на новую позицию в молодежной команде ускорился, а череда травм открыла ему двери в первую команду Роя Ходжсона. Произведя впечатление в первых трех матчах против Тоттенхэма, Манчестер Юнайтед и Челси, жизнь Ван-Биссаки больше не была прежней.

"Все произошло так быстро, за такой короткий промежуток времени, но я рад, что мне выпал шанс проявить себя на этой позиции. Я не жалею, – говорит он. – Но перемены не были огромными для меня. У меня всегда была ориентация на защиту, когда я играл в атаке.

Читайте также: Джеймі Варді. Простий англійський хлопець, що став чемпіоном, але анітрохи не змінився

Мне и тогда нравилось идти в подкаты. Когда я играл на правом фланге, левые вингеры обыгрывали наших правых защитников и тогда я подстраховывал и шел в подкаты. Так все и началось.

Благодаря тому, что я играл на позиции вингера, я знаю, как иногда нужно мыслить. Если видишь пространство вдоль фланга, то пытаешься воспользоваться им. Это то, что я люблю предоставлять им. Небольшой промежуток для них, чтобы они подумали, что они могут ударить мяч и побежать, но мало кто из них понимает, что им это не удастся.

В подкатах главное – концентрация, – продолжает Ван-Биссака. – Нужно все хорошо рассчитать, не нырять, потому что может что-то пойти не так, и тогда будет плохо. Я просто стараюсь не пропустить мяч мимо себя".

Присущие качества обеспечили ему летний переход на Олд Траффорд за 50 миллионов фунтов. Теперь же новые требования позволят ему развить другую сторону игры.

"Манчестер Юнайтед больше владеет мячом, я чаще получаю мяч, чем это было в Кристал Пэлас, поэтому мне нужно усовершенствовать работу с мячом" – говорит Ван-Биссака. И он продемонстрировал свой прогресс, когда сделал голевой перевод на Маркуса Рашфорда в матче с Ньюкаслом.

Мне нужно присоединяться к контратакам, ходить больше вперед, все в таком роде. Поэтому я перешел в эту команду, потому что считал, что я могу вырасти как игрок.

И хотя он уже стал одним из более надежных исполнителей команды и доказал, что Юнайтед не зря потратил деньги на его приобретение, ему было сложно адаптироваться, особенно за пределами поля. Ему было сложно привыкнуть к жизни за пределами южного Лондона, что было для него впервые. Но теперь все хорошо.

"Меня постоянно навещают, иногда я приезжаю, но чаще всего – они, – говорит он. – Меня окружают поддержкой друзья и семья, это все, что мне нужно, чтобы продолжать".

На поле Ван-Биссака демонстрирует абсолютную уверенность, выступая за один из самых больших клубов мира во втором сезоне на профессиональном уровне, что не стало сюрпризом для тех, кто следит за его карьерой пристально.

Его знакомые описывают Ван-Биссаку как человека, которого ничто не тревожит и который обладает способностью не раздумывать над вещами больше, чем необходимо, что позволяет ему справляться с любыми вызовами на поле и в жизни.

Когда нужно быстро адаптироваться на новой позиции и в новом клубе в АПЛ, эти качества являются идеальными.

Его старший брат Кевин считает, что бесстрашие Ван-Биссаки берет свое начало со времен, когда нынешний звездный игрок Манчестер Юнайтед играл и должен был бороться со старшими ребятами в парке Уолтон Грин, который находился возле их дома в Кройдоне.

Читайте также: Трент Александр-Арнольд. Воспитанник Ливерпуля, который вдохновился чемпионской командой Джеррарда и повторил ее успех

Он сохранил этот непоколебимый характер и на профессиональном уровне.

"Я так подхожу к матчам. Просто спокойно. Как и всегда. Не думаю, что это выбор. Это просто я", – говорит он.

"Когда смотришь на игрока, то понимаешь, что он может пойти в две стороны, вправо или влево, но если у тебя есть уверенность в собственных силах, то тогда ты сможешь выбирать, в какую сторону он будет двигаться".

Ван-Биссака сохраняет такую же веру и в проект Манчестер Юнайтед под руководством Оле Гуннара Солскьяера, и именно поэтому он не сомневался при переходе в клуб. Его вера получила подтверждение в начале декабря, когда были обыграны Тоттенхэм и Манчестер Сити.

"Это было лишь начало, – говорит он. – Эти результаты показывают, на что мы способны. Мне было это известно и ранее, потому что я видел, как проходит тренировочный процесс, это было лишь вопросом времени. Мы заложили основу и теперь будем от этого отталкиваться".

Daily Mail, перевод: Сергей Сакара

Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook, Instagram и Twitter.