Five O'Clock

Нападающий Ньюкасла — о возвращении к "сорокам", травмах, побеге от вооруженных грабителей и многом другом.

Энди Кэрролл хочет кое в чем признаться. Он отматывает время к 31 января 2011 года, когда он на вертолете вылетает из Ньюкасла в Ливерпуль, чтобы спустя несколько часов завершить свой трансфер в стан "красных" за рекордные на тот момент для британцев 35 млн фунтов.

"Знаете, что, — начинает Кэрролл, — я тогда был травмирован. И все, о чем я думал, было: "Пожалуйста, пусть я просто провалю медосмотр".

Дело не в Ливерпуле, уверяет Энди. Это мог быть любой другой клуб.

"Как только я сел в вертолет, сразу же захотел вернуться назад. Я знал, что это должно случиться. Сколько бы мне ни было лет, я должен был вернуться на этот газон и снова играть за Ньюкасл".

"Помню, как уезжал отсюда (из тренировочной базы "сорок") в машине Кевина Нолана, потому что снаружи были толпы людей. Мы поехали к нему домой и смотрели это по телевизору. Я никуда не собирался уходить –я только купил дом и кота за день до этого!"

"А затем мне сказали: "Ты уходишь". Вот и все".

У владельца Ньюкасла Майка Эшли было 35 миллионов причин, чтобы отправить любимца публики в Ливерпуль.

"Послушайте, я хотел бы остаться тогда, все время на пути к вертолету я думал: "Что происходит? Что я делаю?" Но оглядываясь назад, на то, как это сформировало меня как игрока и как человека, я бы все равно это сделал. Наверное, мне нужно было перебраться в другой город, чтобы вырасти".

Как человека – да. Но как игрока? Sportsmail не согласен. Кэррол в футболке Ньюкасла был супергероем – с хвостиком, высоченный, настоящая угроза носам и воротам. "Это приятно слышать, — говорит Энди. – Поэтому я и не хотел уходить. Мне всегда было хорошо, нравилось играть в Ньюкасле. Теперь я вернулся, и это чувство тоже вернулось".

Помнит ли он, сколько голов забил в 2010? "Двадцать?". Нет, 26. С тех пор ни в одном календарном году Кэрролл не достигал двухзначной отметки.

Он дебютировал за сборную Англии, провел за нее девять матчей, забил два гола. Это повод для гордости или сожаления? "Никаких сожалений. Возможно, если бы не травмы, я бы до сих пор играл за сборную. Много хороших игроков не проводят за нее ни одного матча".

"Но да, то был лучший год в моей карьере, без травм. Увы, только один. В последние 10 лет не было ни одного, который прошел бы так, как нужно – я хотел достичь большего, играть больше, забивать больше. Поэтому я до сих пор могу дать намного больше. Я больше не глупый юнец. Я верю в себя, если не помешают травмы".

"Мне только 30, давайте сделаем еще одно интервью через пять лет. Я по-прежнему буду играть за Ньюкасл, это то, что движет мной. Все рассчитано не на один сезон, я хочу подписать новый контракт".

Энди Кэрролл, который сидит перед нами, оживился. И его тело, и душа полны энергии. Он только что сыграл свой первый полный матч после возвращения в Ньюкасл в августе и впервые был капитаном "сорок" в матче с Бернли.

Но чтобы продемонстрировать свой вновь обретенный восторг, Энди считает нужным рассказать о тяготах последних месяцев в Вест Хэме, где он провел семь лет, прежде, чем уйти после завершения прошлого сезона. У Кэролла есть четверо детей — "маленьких приятелей" – и он встречается со звездой "Единственный путь – это Эссекс" Билли Маклоу. Он мультимиллионер. Но оторванный от футбола, перенесший серию операций на лодыжке, он едва мог наслаждаться жизнью, которую многие посчитали бы гарантией счастья.

"Это были темные времена. Было сложно прийти в себя, и этого не случилось аж пока я не отправился в Ньюкасл по А1 и не подумал: "Вот это оно, я снова могу наслаждаться жизнью".

"Мои родители постоянно приезжали ко мне в Лондон, потому что волновались. У меня бывали хорошие периоды в Вест Хэме, но мне нужно было уходить. Как только я просыпался, я не хотел ни с кем разговаривать. Я злился на себя, на лодыжку, на то, что не играю".

"Когда я выходил на улицу, люди хотели поговорить о футболе, и я попросту не мог этого выдержать. Я замкнулся. Я шел на второй этаж, когда люди были на первом, мне хотелось сказать: "Убирайтесь все из моего дома, я не хочу никого видеть!"

Кэрролл, насколько мы понимаем, чувствовал несправедливость. Легко объяснимо, учитывая, сколько травм лодыжки преследовало его за два года.

"Это бред какой-то, — предупреждает Энди. – Меня прооперировали один раз, но не закрепили прочно шурупы. Неслыханно. Затем еще раз, и перелом снова открылся из-за того, что шурупы все еще не были закреплены достаточно прочно. Так что я отправился к новому хирургу. В этот раз шурупы были больше, но они поняли, что связки лодыжки были потрепаны снаружи. Этого ни разу не заметили за два года!"

"Свою последнюю игру за Вест Хэм я провел со сломанной лодыжкой. Мне сказали, что все в порядке. Но мне было так больно, что я просто не мог это вытерпеть".

Каким-то образом Энди находит в себе силы рассмеяться.

"Мне нужно было пойти в Wickes и купить огромную сумку болтов перед теми консультациями. Но последний хирург был великолепен. Он все исправил. Прошло девять месяцев – и никаких проблем".

Все лето Кэрролл тренировался в одиночку, но Ньюкасл решил, что стоит рискнуть. Форвард подписал контракт с оплатой только за игры.

"Мне позвонили: "Ты уже в пути?", а я такой: "Нет, но скоро буду". Телефоны разрывались, но я все опровергал. А затем отправил фото Ангела Севера в нашу группу в WhatsApp, человек на 25. Все сошли с ума".

Кэролл напомнил самого себя лучшего образца в недавнем домашнем матче с Саутгемптоном. "Сороки" проигрывали 0:1, но Энди вышел на замену и был признан лучшим игроком матча – он вдохновил команду на два забитых мяча, а затем помог удержать преимущество – 2:1.

Мы смотрим момент с подкатом Кэрролла в добавленное время против Седрика, который издал такой крик, как будто забил гол.

"Он не мог пройти меня, без вариантов. Я думал: "Я играю в мяч, а футболист и все остальное – может быть". Он пробрасывал, а я пошел на мяч. Но эта игра, этот шум – было так здорово. Поэтому я и вернулся домой".

Поначалу, говорит Кэрролл, человек на мотоцикле, примкнувший в пробке к его джипу и начавший беседу, показался ему знакомым. И только когда байкер потребовал часы и вытащил оружие, появилось чувство страха.

До этого момента Энди не рассказывал о событиях, которые произошли второго ноября 2016 года.

"Я боялся за свою жизнь. 25 минут меня преследовали двое человек на мотоциклах с оружием. Я был близко к дому, так что развернулся и начал ехать в направлении тренировочной базы Вест Хэма".

"Я подрезал машины, ехал на красный свет, превышал скорость, двигался по встречной полосе. Я выехал на дорогу с разделенными проезжими частями и не мог вернуться на правильную сторону из-за ограждений. Я ехал под гору, мимо меня проносились машины, и я понятия не имел, что на другой стороне. Это было страшно. Я уворачивался от легковушек и грузовиков, которые ехали на меня. Мотоциклисты не отставали. К счастью, мне удалось вернуться на базу".

"Тогда был день рождения у моей девушки, и все было собрано к тому, чтобы выйти его отпраздновать. Ох, в ту ночь я заслужил выпить!". Один из преступников впоследствии был приговорен к 11 годам тюрьмы – шесть лет за инцидент с Кэрроллом и еще пять за другие ограбления. Страх, однако, не исчез.

"Моя семья волновалась: "Они охотились на тебя? Это был единичный случай? Они будут поджидать у дома, когда здесь будет Билли с детьми?". Даже сейчас, когда мотоцикл проезжает мимо, мне страшно до усрачки, если честно".

"Это из-за детей, и не важно, где ты. Плавание? Паника. Парк? Паника. Зоопарк? Паника. Где они? Что, если сейчас происходит это?"

Кэрролл, понятное дело, превысил скорость во время погони. Это возвращает нас к совместной поездке, когда мисс Дэйзи могла поколотить нас дома.

В 2009 году Ньюкасл обыграл Престон 1:0, а Энди был заменен во втором тайме из-за плохого самочувствия. Состояние Кэрролла ухудшалось, и чтобы не подвергать опасности всю команду в автобусе, тогдашний тренер Крис Хьютон спросил меня, могу ли я отвезти Энди обратно в Тайнсайд. Понимая, какой многомиллионный актив у меня на заднем сидении, мы ехали крайне осторожно.

"О да, спасибо за это", — говорит Кэрролл. Да без проблем, только тогда я неделю не ходил на работу из-за свиного гриппа, отвечаю я.

"Но у меня не было свиного гриппа, — недоумевает Энди. – Скорее, человеческий".

Глаза Энди закатываются при упоминании этого имени. Каррен Брэди, вице-президент Вест Хэма.

В ноябре, спустя несколько дней после того, как Энди сыграл в победном матче против Вест Хэма (3:2) на Лондон Стэдиум, Брэди раскритиковала его в своей колонке в газете. Каррен поставила под сомнение его отношение к делу и пошутила, что он регулярно уезжал на похороны бабушки, чтобы не играть.

"Это нелепо. Совершенно нелепо, — говорит Кэрролл. Я мог бы сказать о ней кое-что… Это безумие. Мы разговаривали с ней около пяти раз. Но это Каррен Брэди. Меня не интересует, что она сказала. Мы обыграли Вест Хэм, она сказала. За семь лет, что я был в Вест Хэме, она такого не говорила. Просто она расстроилась. Пускай".

К огромной радости для Кэрролла, его четырехлетний сын Арло болеть за Ньюкасл.

"Он был помешан на Вест Хэме и отказывался надевать цвета Ньюкасла, как бы ни старался мой отец. Но теперь все в черно-белом, он даже поет Blaydon Races".

"Арло одержим футболом, он знает все, намного больше, чем я! Перед тем, как мы обыграли Манчестер Юнайтед, он попросил у меня взять футболку у Скотта Мактоминея. Я собирался это сделать, но во время матча разгорячился и поссорился со Скоттом. Я понимал: "Извини, сынок, не сегодня!"

Кэрроллу, по его собственному признанию, никогда не было легко говорить с прессой. Еще будучи подростком, он потел от волнения, разговаривая с местными журналистами. Спросите, однако, Энди о семье, и он забудет о том, что рядом диктофон. Отец Энди, Томас, был рабочим сталелитейного завода, который научил сына играть головой, бросая ему мяч сверху со ступенек.

"Теперь каждый раз с Арло это превращается в "пошли побросаем мячи". Мы тренировались каждый день настоящими матчевыми мячами. Мой двухлетний сын Вольф однажды пришел к нам, и я бросил мяч ему в голову. Это вырубило его начисто! Билли начала на меня орать, а все, что я мог сказать, было: "Ему нужно учиться!"

"Так что трое сыновей и дочка – все играют головой. Я бросаю мяч на голову и Билли, но она говорит мне пойти к черту и бросает что-то в ответ!"

Недавно в MailOnline была история о том, что дом пары в Эссексе стал самой просматриваемой недвижимостью на Rightmove в 2019 году. "Да, я видел. Просмотры – это хорошо, но никто не купил!"

Особняк в Эссексе, за который Роду Стюарту был выплачен 4,1 млн фунтов, теперь продается за пять миллионов. Кэрролл признает, что это очень сильно отличается от того, что было в начале его пути в Гейтсхэде.

"Это безумие, но прийти к этому было очень тяжело, ничего не упало с неба просто так. Я работал для этого с четырех лет и моя семья тоже. Мои родители жили в Алнвике, затем под Хакни Маршс – по всей стране, чтобы я мог играть в футбол".

"Никогда не забуду, как они экономили, чтобы купить мне пару бутс R9 Silvers, о которых я мечтал. Я так сильно о них мечтал, а затем оказалось, что они мне натирают. Но они сказали: "Мы только что заплатили за них 130 фунтов, так что ты их будешь носить!"

"Но они тяжело работали и многим жертвовали. Все ради того, чтобы я играл в футбол. Это было все, чего я хотел. Мне не нужны были травмы, не нужны заголовки – большинство из них чушь в любом случае – нужно было только это".

И если под "это" подразумевается игра за Ньюкасл, то можно только представить, что могло бы получиться, если бы он тогда провалил медосмотр в Ливерпуле…