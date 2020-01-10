Англия

Вингер вспомнил прошлое зимнее трансферное окно.

Крайний полузащитник Челси Каллум Хадсон-Одои рассказал о прошлом январском трансферном окне, когда он мог перейти в Баварию.

"Я говорил об этом с семьей и думал: "Я просто хочу регулярно играть", и в тот момент я не играл достаточно за Челси".

"Я бы не сказал, что был близок к отъезду, но это было в моей голове постоянно. То, что произошло в январе, уже давно позади. Я подписал новый контракт и теперь я счастлив — все идет хорошо".

"Это был год американских горок. Многое произошло, что заставило меня учиться и думать. Мне просто нужно было вернуться, быть уверенным в себе, быть собой, забивать, помогать — и показать, что я могу сделать на поле", — сказал Хадсон-Одои The Sun.

В текущем сезоне АПЛ 19-летний футболист провел 13 поединков, сделав три результативные передачи.

К слову, в матче Кубка Англии против Ноттингема вингер забил впервые с сентября.