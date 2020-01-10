"Манкунианцы" определили одну из главных целей на будущее.
Калиду Кулибали, getty images
10 января 2020, 11:56
Руководство Манчестер Юнайтед нацелено в летнее трансферное окно совершить трансфер защитника Наполи Калиду Кулибали, утверждает Express.
По данным источника, на потенциальной покупке настаивает исполнительный директор "манкунианцев" Эд Вудворд. Главный тренер команды Оле-Гуннар Солскьяер также согласен с кандидатурой сенегальца.
Также отмечается, что сам Кулибали хочет покинуть неаполитанцев, так как у него испортились отношения с президентом Аурелио ди Лаурентисом. Юнайтед, в свою очередь, готов выложить крупную сумму за игрока.
Ранее сообщалось, что видеть Кулибали в своих рядах хочет лондонский Арсенал.