Англия

Защитник Ливерпуля высказался о победе над Шеффилд Юнайтед.

В рамках 21-го тура АПЛ Ливерпуль дома принимал Шеффилд Юнайтед. Коллектив Юргена Клоппа одолел подопечных Криса Уайлдера со счетом 2:0.

Защитник "красных" Трент Александер-Арнольд прокомментировал положительный результат своей команды.

"Когда вы набрали хорошую форму, вы хотите, чтобы матчи не заканчивались. Мы довольны тем, как идут дела. Мы набираем много очков, но мы знаем, что впереди еще много игр и матч Кубока Англии в выходные. Мы с нетерпением ожидаем оставшуюся часть сезона".

"Пока мы непобедимы, но мы прошли только половину пути, так что еще рано расслабляться. Это сложнее, чем кажется на первый взгляд".

"Мы оступились один раз в прошлом сезоне, из-за чего мы упустили чемпионство. Сейчас мы должны сохранять концентрацию в каждой игре", — приводит слова Александера-Арнольда BBC.

На Football.ua доступно видео голов и обзор матча Ливерпуль – Шеффилд Юнайтед.

Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook, Instagram и Twitter.