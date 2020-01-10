Англия

Главный тренер Шеффилд Юнайтед Крис Уайлдер вновь продлил соглашение с клубом.

Официальный сайт Шеффилд Юнайтед сообщил о подписании нового контракта с главным тренером первой команды Крисом Уайлдером.

Новое соглашение будет рассчитано до лета 2024 года.

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Отметим, что после выхода в английскую Премьер-лигу из Чемпионшипа, Шеффилд и Уайлдер продлили свои отношения до лета 2022 года. Это случилось ровно шесть месяцев назад.

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