Главный тренер Шеффилд Юнайтед Крис Уайлдер вновь продлил соглашение с клубом.
фото Шеффилд Юнайтед
10 января 2020, 19:32
Официальный сайт Шеффилд Юнайтед сообщил о подписании нового контракта с главным тренером первой команды Крисом Уайлдером.
Новое соглашение будет рассчитано до лета 2024 года.
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Отметим, что после выхода в английскую Премьер-лигу из Чемпионшипа, Шеффилд и Уайлдер продлили свои отношения до лета 2022 года. Это случилось ровно шесть месяцев назад.
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