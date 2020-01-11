Football.ua анонсирует матч 22-го тура АПЛ между Манчестер Юнайтед и Норвичем.
Манчестер Юнайтед – Норвич, Getty Images
11 января 2020, 10:00
Подопечные Оле-Гуннара Солскьяера столкнутся против коллектива Даниэля Фарке.
Манчестер Юнайтед – Норвич
11 января, 17:00, стадион Олд Траффорд, Манчестер. Арбитр встречи – Энтони Тейлор
Прямая трансляция на канале Setanta Sports.
Поражение от Арсенала, ничья в Кубке Англии с Вулверхэмптоном и грядущая переигровка, проигрыш Манчестер Сити на своем поле в первом матче Кубка английской лиги – Манчестер Юнайтед не остается ничего, как исправлять ситуацию. И исправлять нужно только победой.
Если еще несколько туров назад главным аутсайдером сезона выглядел Уотфорд, то сейчас ситуация поменялась. "Канарейки" находятся на 20-й строчке имея в своем активе 14 очков. Подопечные Даниэля Фарке отстают от 19-й строчки на пять очков, а от спасительной 17-й – на семь. Если Норвич не возьмется за дело, то все может завершиться очень печально.
В первом круге команды играли между собой, и победу добыли "красные дьяволы" – 3:1.
По версии букмекеров, МЮ – фаворит встречи. Победа "красных дьяволов" оценивается коэффициентом 1,37, ничья – 5,10, а победа "канареек" – 9,20.
Ориентировочные составы:
Не сыграют: Байи, Фосу-Менса, Рохо, Далот, Мактоминей, Погба, Лингард – Клозе, Дрмич, Годфри, Пукки
Под вопросом: Магуайр, Джонс – Хэнли, Льюис, Ферманн.
Интересные факты:
Манчестер Юнайтед выиграл 6 из последних 7 матчей против Норвича во всех турнирах.
В последних восьми домашних встречах Манчестер Юнайтед не проигрывал на своем поле.
Норвич не побеждал в последних восьми встречах в рамках Премьер-лиги.
прогноз 2:1