Англия

Football.ua анонсирует матч 22-го тура АПЛ между Манчестер Юнайтед и Норвичем.

Подопечные Оле-Гуннара Солскьяера столкнутся против коллектива Даниэля Фарке.

Манчестер Юнайтед – Норвич

11 января, 17:00, стадион Олд Траффорд, Манчестер. Арбитр встречи – Энтони Тейлор

Прямая трансляция на канале Setanta Sports.

Поражение от Арсенала, ничья в Кубке Англии с Вулверхэмптоном и грядущая переигровка, проигрыш Манчестер Сити на своем поле в первом матче Кубка английской лиги – Манчестер Юнайтед не остается ничего, как исправлять ситуацию. И исправлять нужно только победой.

Если еще несколько туров назад главным аутсайдером сезона выглядел Уотфорд, то сейчас ситуация поменялась. "Канарейки" находятся на 20-й строчке имея в своем активе 14 очков. Подопечные Даниэля Фарке отстают от 19-й строчки на пять очков, а от спасительной 17-й – на семь. Если Норвич не возьмется за дело, то все может завершиться очень печально.

В первом круге команды играли между собой, и победу добыли "красные дьяволы" – 3:1.

По версии букмекеров, МЮ – фаворит встречи. Победа "красных дьяволов" оценивается коэффициентом 1,37, ничья – 5,10, а победа "канареек" – 9,20.

Ориентировочные составы:

Не сыграют: Байи, Фосу-Менса, Рохо, Далот, Мактоминей, Погба, Лингард – Клозе, Дрмич, Годфри, Пукки

Под вопросом: Магуайр, Джонс – Хэнли, Льюис, Ферманн.

Интересные факты:

Манчестер Юнайтед выиграл 6 из последних 7 матчей против Норвича во всех турнирах.

В последних восьми домашних встречах Манчестер Юнайтед не проигрывал на своем поле.

Норвич не побеждал в последних восьми встречах в рамках Премьер-лиги.