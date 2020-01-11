Англия

Английский клуб нацелился на вингера Гремио.

Нападающий Гремио Эвертон Соарес попал в сферу интересов Эвертона, сообщает ESPN.

Ливерпульский клуб находится в поисках вариантов для усиления атаки и хочет подписать вингера Гремио. "Ириски" готовы предложить за бразильца около 30 млн евро.

Действующий контракт Эвертона с Гремио рассчитан до декабря 2023 года.

В минувшем сезоне 23-летний игрок провел 42 поединка в футболке "трехцветных", забив 15 голов и совершив 7 ассистов.

Ранее сообщалось, что Эвертон отправил нападающего Дженка Тосуна в Кристал Пэлас на правах аренды.

Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook, Instagram и Twitter.