Англия

Поляк получил повреждение бедра.

Голкипер Вест Хэма Лукаш Фабиански может снова оказаться в лазарете из-за проблем со здоровьем, сообщает BBC.

Фабиански травмировал бедро в пятничном матче с Шеффилд Юнайтед, покинув поле уже на 15-й минуте. В ближайшее время польский голкипер пройдет медобследование, которое определит степень серьезности его травмы и сроки восстановления.

Предполагается, что у 34-летнего стража ворот мог случиться рецидив травмы, из-за которой он уже пропустил около трех месяцев.

В текущем сезоне Фабиански провел 9 поединков в футболке "молотобойцев", из которых 4 отстоял на ноль.

Ранее сообщалось, что нападающий Вест Хэма Андрей Ярмоленко испытывает проблемы с бедром.

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