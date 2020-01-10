Англия

Дэвид Мойес сообщил, что Андрей Ярмоленко проходит курс лечения.

Накануне матча 22-го тура чемпионата Англии против Шеффилд Юнайтед тренер Вест Хэма Дэвид Мойес сообщил, почему Андрей Ярмоленко отсутствует в составе его команды.

"Андрею сделали очередную инъекцию в бедро, – сказал Мойес на предматчевой пресс-конференции. – Теперь надо подождать результатов. Надеюсь, все будет хорошо, и отсутствие Ярмоленко не затянется".

В нынешнем сезоне АПЛ Андрей провел 15 матчей (3 гола). В последний раз Ярмоленко выходил на поле в составе Вест Хэма 14 декабря в поединке против Саутгемптона.

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