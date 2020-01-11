Англия

Полузащитник прокомментировал победу над Норвичем.

Полузащитник Манчестер Юнайтед Хуан Мата высказал свое мнение о победе его команды в поединке против Норвича (4:0).

"Это было очень хороший поединок. Очень хороший ответ на наше последнее поражение. Мы сегодня играли в отличный футбол. Мы наслаждались игрой на поле. Сегодня хороший пример того, как мы должны играть постоянно"

"Есть много команд, которые будут бороться, чтобы получить путевку в Лигу чемпионов. Челси собирается продолжать зарабатывать очки, поэтому мы должны сосредоточиться на наших результатах".

"Я все еще хочу помочь своей команде голами и ассистами. Как и любой игрок, когда я не играю, я не счастлив. Но я всегда должен быть готов помочь команде", — цитирует Мату Goal.

Ранее сообщалось, что в шорт-лист Юнайтед попали два форварда, которые могут пополнить ряды команды.