Англия

Полузащитник Челси Каллум Хадсон-Одои помог своей команде победить.

В рамках 22-го тура английской Премьер-лиги Челси на своем поле принимал Бернли.

На 49-й минуте игры голом отличился Каллум Хадсон-Одои. Для 19-летнего футболиста это дебютный гол в АПЛ.

Ранее Хадсон-Одои забивал исключительно в Кубке Англии и Лиге Европы – на его счету семь голов в сумме.

В текущем сезоне англичанин провел 14 матчей в АПЛ: на его счету, помимо гола, три результативные передачи.

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