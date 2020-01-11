Полузащитник Челси Каллум Хадсон-Одои помог своей команде победить.
Каллум Хадсон-Одои, Getty Images
11 января 2020, 21:28
В рамках 22-го тура английской Премьер-лиги Челси на своем поле принимал Бернли.
На 49-й минуте игры голом отличился Каллум Хадсон-Одои. Для 19-летнего футболиста это дебютный гол в АПЛ.
Ранее Хадсон-Одои забивал исключительно в Кубке Англии и Лиге Европы – на его счету семь голов в сумме.
В текущем сезоне англичанин провел 14 матчей в АПЛ: на его счету, помимо гола, три результативные передачи.
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