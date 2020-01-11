Обамеянг: Я не хотел сыграть так грубо

Англия

Форвард Арсенала Пьер-Эмерик Обамеянг принес извинения пострадавшему футболисту.

В рамках 22-го тура АПЛ между собой играли Кристал Пэлас и Арсенал. Поединок завершился ничьей – 1:1.

На 67-й минуте удаление заработал Пьер-Эмерик Обамеянг. 30-летний футболист жестко сыграл против Макса Майера, в результате чего немца пришлось менять. Габонец извинился за свой поступок.

"Надеюсь, Макс Майер скоро поправится. Я не хотел сыграть так грубо".

"Ценю, что игроки продолжили играть на победу, но, к сожалению, возвращаемся домой с ничьей", — написал Обамеянг на своей странице в Instagram.