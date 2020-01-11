Обамеянг: Я не хотел сыграть так грубо

Форвард Арсенала Пьер-Эмерик Обамеянг принес извинения пострадавшему футболисту.
Пьер-Эмерик Обамеянг, Getty Images
11 января 2020, 23:28
В рамках 22-го тура АПЛ между собой играли Кристал Пэлас и Арсенал. Поединок завершился ничьей – 1:1.
На 67-й минуте удаление заработал Пьер-Эмерик Обамеянг. 30-летний футболист жестко сыграл против Макса Майера, в результате чего немца пришлось менять. Габонец извинился за свой поступок.
"Надеюсь, Макс Майер скоро поправится. Я не хотел сыграть так грубо".
"Ценю, что игроки продолжили играть на победу, но, к сожалению, возвращаемся домой с ничьей", — написал Обамеянг на своей странице в Instagram.
Вашему вниманию предлагается видео голов и обзор матча 22-го тура АПЛ Кристал Пэлас — Арсенал.
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