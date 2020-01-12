Челси на своем поле принимал Бернли в 22-м туре английской Премьер-лиги. 

"Синие" без проблем разобрались с "бордовыми", а дебютный гол в АПЛ на свой счет записал Каллум Хадсон-Одои. 

Обзор матча

Челси — Бернли 3:0
Голы: Жоржиньо, 27 (с пенальти), Абрахам, 38, Хадсон-Одои, 49

Челси: Кепа — Джеймс, Рудигер, Кристенсен, Аспиликуэта — Баркли, Жоржиньо, Маунт — Виллиан, Абрахам, Хадсон-Одои

Бернли: Поуп — Тэйлор, Ми, Тарковски, Лоутон — МакНил, Корк, Вествуд, Леннон — Хендрик (Выдра, 73), Вуд

Предупреждения: МакНил, Вествуд, Леннон. 