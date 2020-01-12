Англия

Тренер "шпор" уверен, что его команда не должна была проигрывать "красным".

В 22-м туре Премьер-лиги Ливерпуль минимально обыграл Тоттенхэм (1:0) благодаря голу Роберто Фирмино.

"За день до матча мы провели полчаса, отрабатывая защиту при аутах, потому что предыдущую игру проиграли из-за этого. Думаю, арбитры очень хорошо отработали, но с другой стороны, помощник судьи не заметил касание Мане в голевой атаке", — цитирует Жозе Моуриньо ВВС.

"Мы постараемся сплотиться, чтобы конкурировать с такими классными командами, как Ливерпуль. Думаю, мы заслуживали большего. Во втором тайме мы усилили давление и действовали агрессивнее".

"Я говорил вам, что Ливерпуль выиграет чемпионат еще три или четыре месяца назад, когда они обыграли Манчестер Сити. Им повезло – они могли пропустить гол и заработать красную за фол Энди Робертсона".

Тоттенхэм занимает восьмое место в турнирной таблице с 30 очками, отставая от топ-4 на девять пунктов. Следующий матч "шпоры" проведут с Мидлсбро в третьем круге Кубка Англии 14 января.