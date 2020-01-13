Англия

Лукас Рупп продолжит карьеру в английской Премьер-лиге.

Экс-полузащитник Хоффенхайма Лукас Рупп подписал контракт с Норвичем — сообщил официальный сайт "канареек".

Соглашение рассчитано до 30 июня 2022 года, финансовые подробности не разглашаются.

29-летний атакующий полузащитник ранее выступал за Карлсруэ, Боруссию М, Падерборн, Штутгарт и Хоффенхайм.

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