Англия

Хавбек продолжит карьеру в английском клубе.

Полузащитник Герты Онджей Дуда перешел в Норвич, сообщает официальный сайт английского клуба.

Центральный хавбек присоединился к "канарейкам" на правах аренды до конца сезона. В составе новой команды словак будет играть под 25-м номером.

Дуда выступал в составе Герты с 2016 года, перейдя из варшавской Легии. В текущем сезоне 25-летний игрок провел 10 поединков в футболке берлинского клуба, отличившись одним голом и тремя ассистами.

Ранее сообщалось, что защитник Норвича Макс Ааронс попал в сферу интересов Боруссия Дортмунд.

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