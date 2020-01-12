Италия

Голкипер Милана Пепе Рейна, скорее всего, продолжит карьеру в Астон Вилле.

Пепе Рейна в скором времени должен стать игроком Астон Виллы. Ожидается, что испанец будет арендован "львами" до конца сезона с опцией выкупа.

Рейна на своей странице в Instagram разместил сторис с надписями: "Увидимся в июле, Милан" и "спасибо".

Отметим, что c высокой долей вероятности дублером Джанлуиджи Доннаруммы станет Асмир Бегович из Борнмута.

В текущем сезоне Рейна сыграл лишь в одном матче чемпионата Италии и пропустил один гол.

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