Англия

Лондонцы намерены укрепить переднюю линию.

Как утверждает The Indepedent, Тоттенхэм планирует в зимнее трансферное окно пригласить в команду нападающего Милана Кшиштофа Пьонтека и форварда ПСЖ Эдинсона Кавани.

По данным источника, на приобретении футболистов настаивает главный тренер лондонцев Жозе Моуриньо, который находится в поисках замены после травмы Харри Кейна.

Ранее португальский специалист заявил, что английский нападающий может и вовсе больше не сыграть в нынешнем сезоне.

Также утверждалось, что за польского футболиста "россонери" намерены побороться Ньюкасл и немецкий Байер.