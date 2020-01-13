Англия

Хосе Пепе Рейна прокомментировал свой переход из Милана в Астон Виллу.

Вратарь Пепе Рейна, арендованный Астон Виллой у Милана до конца сезона, не может дождаться возможности снова сыграть а Премьер-лиге.

"Я счастлив оказаться в таком великом клубе, как Астон Вилла, – написал Рейна в своем Твиттере. – Это большая честь, выступать в команде с такой историей, но и сложное испытание. Я готов к этому испытанию и не могу дождаться его старта".

Интересно, что за время своей английской карьеры Рейна сыграл больше сухих матчей, чем на стадионе Вилла Парк (5), только на родном для его Ливерпуля Энфилде (78).

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