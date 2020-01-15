Англия

"Синие" не планируют подписывать игроков Борнмута.

Челси отказался от вариантов подписания защитника Натана Аке и нападающего Каллума Уилсона из Борнмута, сообщает Sky Sports.

Лондонский клуб долгое время следил за футболистами "вишен" и рассматривал возможность их подписания в январе, но решил сконцентрироваться на других вариантах. "Синие" недовольны текущей формой футболистов и не будут начинать переговоров по ним.

В текущем сезоне Аке провел 17 поединков в футболке Борнмута, отличившись одним голом, а в активе Уилсона имеется 24 матча и 6 забитых голов.

Ранее сообщалось, что Челси проявляет интерес к защитнику Брайтона Льюису Данку.

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