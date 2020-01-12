Англия

Форвард продолжит карьеру в лондонском клубе.

Нападающий Тромсе Брайан Фиабема перешел в Челси, сообщает портал VG.no.

Юный форвард поставил подпись под контрактом с лондонским клубом до июня 2023 года. Сумма трансфера составила около 600 тысяч евро.

Фиабема стал первым подписанием Челси после того, как с клуба сняли трансферный бан. Выступления на Стэмфорд Бридж 16-летний норвежец начнет в командах U-18 и U-23.

Ранее сообщалось, что Челси раздумывает над приобретением защитника Вест Хэма Иссы Диопа.

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