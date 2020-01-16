Немец намерен отработать свой контракт до конца.
Месут Озил, getty images
16 января 2020, 13:28
Полузащитник Арсенала Месут Олиз не планирует покидать свою команду до конца действия своего контракта, утверждает Goal.
Напомним, действующее соглашение немецкого футболиста с лондонским клубом истекает в 2021 году. По данным источника, хавбек не планирует к тому времени менять клуб.
Ранее Озил попал в номинальную сборную лучших футболистов, которым более 30 лет. В текущем сезоне АПЛ игрок провел на поле 12 поединков, в которых сделал одну результативную передачу.
Также сообщалось, что "канониры" намерены укрепить линию обороны, пригласив в команду защитника ПСЖ Левена Кюрзаву.