Англия

Немец намерен отработать свой контракт до конца.

Полузащитник Арсенала Месут Олиз не планирует покидать свою команду до конца действия своего контракта, утверждает Goal.

Напомним, действующее соглашение немецкого футболиста с лондонским клубом истекает в 2021 году. По данным источника, хавбек не планирует к тому времени менять клуб.

Ранее Озил попал в номинальную сборную лучших футболистов, которым более 30 лет. В текущем сезоне АПЛ игрок провел на поле 12 поединков, в которых сделал одну результативную передачу.

Также сообщалось, что "канониры" намерены укрепить линию обороны, пригласив в команду защитника ПСЖ Левена Кюрзаву.