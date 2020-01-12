Англия

Главный тренер "красных" не намерен расслабляться, несмотря на огромный отрыв в чемпионате.

Ливерпуль в своем 21-м матче Премьер-лиги в этом сезоне добыл 20-ю победу, обыграв Тоттенхэм 1:0. Таким образом, "красные" установили рекорд по количеству побед в топ-5 чемпионатах за 21 тур.

"Рекорд не ощущается как что-то особенное. Мы о нем знаем, и он особенный, но ощутить это нельзя. Когда кто-то вручает вам трофей – дело сделано, но до той поры нужно бороться", — цитирует Клоппа BBC.

"Это только начало. Ливерпуль должен продолжать в том же духе, потому что конкуренты очень сильны. Пеп Гвардиола не сдастся. Не сдадимся и мы. Пока что все очень хорошо".

"Наше лидерство на самом деле неинтересное. Вот когда ни у кого не останется математических шансов догнать нас, тогда мне будет интересно".

Ливерпуль опережает Лестер на 16 очков и имеет матч в запасе, а Ман Сити отстает на 17 пунктов. Примечательно, что главный тренер Ман Сити Хосеп Гвардиола ранее уже признал поражение в чемпионской гонке.

В следующем матче "красные" примут дома Манчестер Юнайтед – единственную команду, которую они не смогли обыграть в нынешней Премьер-лиге. В первом круге на Олд Траффорд они сыграли вничью 0:0.