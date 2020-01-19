Салах впервые забил против Манчестер Юнайтед в АПЛ

Форвард Ливерпуля Мохамед Салах помог своей команде одолеть МЮ.
Мохамед Салах, Getty Images
19 января 2020, 21:59
В рамках 23-го тура английской Премьер-лиги Ливерпуль на своем поле принимал Манчестер Юнайтед.
На 93-й минуте игры голом отличился Мохамед Салах. Таким образом, египтянин впервые отличился в воротах "красных дьяволов" – для этого ему понадобилось пять игр.
Кроме того, Салах забивал 23 из 25 клубов в АПЛ, против которых играл. Лишь Астон Вилла и Суонси не пропускали мячей от египтянина.
В текущем сезоне Салах провел 19 матчей в Премьер-лиге: на его счету 11 голов и 5 ассистов.
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