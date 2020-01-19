Салах впервые забил против Манчестер Юнайтед в АПЛ

Англия

Форвард Ливерпуля Мохамед Салах помог своей команде одолеть МЮ.

В рамках 23-го тура английской Премьер-лиги Ливерпуль на своем поле принимал Манчестер Юнайтед.

На 93-й минуте игры голом отличился Мохамед Салах. Таким образом, египтянин впервые отличился в воротах "красных дьяволов" – для этого ему понадобилось пять игр.

Кроме того, Салах забивал 23 из 25 клубов в АПЛ, против которых играл. Лишь Астон Вилла и Суонси не пропускали мячей от египтянина.

В текущем сезоне Салах провел 19 матчей в Премьер-лиге: на его счету 11 голов и 5 ассистов.