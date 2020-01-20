Англия

Коллектив Брендана Роджерса на выезде уступил подопечным Шона Дайча.

В 23-м туре Бернли на выезде принимал Лестер Сити. Несколько сенсационно "лисы" уступили "бордовым".

Таким образом, Лестер второй раз подряд проигрывает своим оппонентам в АПЛ.

Обзор матча:

Бернли – Лестер 2:1

Голы: Вуд, 56, Вествуд, 79 – Барнс, 33.

Бернли: Поуп – Бардсли, Ми, Тарковски, Тэйлор – Хендрик, Вествуд, Корк, Макнил – Вуд (Леннон, 90+3), Родригес.

Лестер: Шмейхель – Рикарду Перейра, Эванс, Сеюнджю, Фукс – Менди – Перес (Ихеаначо, 74), Прат (Тилеманс, 74), Мэддисон, Барнс – Варди.

Предупреждение: Ми.

Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook, Instagram и Twitter.