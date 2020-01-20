Коллектив Брендана Роджерса на выезде уступил подопечным Шона Дайча.
БЕРНЛИ – ЛЕСТЕР, GETTY IMAGES
20 января 2020, 01:55
В 23-м туре Бернли на выезде принимал Лестер Сити. Несколько сенсационно "лисы" уступили "бордовым".
Таким образом, Лестер второй раз подряд проигрывает своим оппонентам в АПЛ.
Обзор матча:
Бернли – Лестер 2:1
Голы: Вуд, 56, Вествуд, 79 – Барнс, 33.
Бернли: Поуп – Бардсли, Ми, Тарковски, Тэйлор – Хендрик, Вествуд, Корк, Макнил – Вуд (Леннон, 90+3), Родригес.
Лестер: Шмейхель – Рикарду Перейра, Эванс, Сеюнджю, Фукс – Менди – Перес (Ихеаначо, 74), Прат (Тилеманс, 74), Мэддисон, Барнс – Варди.
Предупреждение: Ми.
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