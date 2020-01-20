Англия

Игрок Ньюкасла получил серьезное повреждение.

Защитник Ньюкасла Йетро Виллемс не примет участие в оставшейся части сезона из-за проблем со здоровьем, сообщает издание Voetbal International.

Нидерландский фулбек получил серьезное повреждение колена в матче с Челси (1:0) в минувший уикенд. Предполагается, что 25-летний игрок получил разрыв крестообразных связок и может пропустить от шести до девяти месяцев.

Виллемс присоединился к Ньюкаслу прошлым летом на правах аренды из Айнтрахта. В текущем сезоне защитник провел 20 поединков в футболке "сорок", отличившись двумя голами и тремя ассистами.

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