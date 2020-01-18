Англия

"Сороки" хотят приобрести английского вингера.

Нападающий Халл Сити Джаррод Бовен попал в сферу интересов Ньюкасла, сообщает издание The Telegraph.

"Сороки" намерены укрепить атакующую линию в январе и попытаются подписать английского вингера. В ближайшее время руководство клуба намерено начать переговоры по 23-летнему игроку.

Стоимость нападающего оценивается в сумму около 20 млн фунтов.

В текущем сезоне Бовен провел 29 поединков в футболке "тигров", забив 17 голов и совершив 5 ассистов.

Ранее сообщалось, что Ньюкасл также проявляет интерес к вингеру Браги Орту.

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