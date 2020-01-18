"Сороки" хотят приобрести английского вингера.
Джаррод Бовен, Getty Images
18 января 2020, 12:59
Нападающий Халл Сити Джаррод Бовен попал в сферу интересов Ньюкасла, сообщает издание The Telegraph.
"Сороки" намерены укрепить атакующую линию в январе и попытаются подписать английского вингера. В ближайшее время руководство клуба намерено начать переговоры по 23-летнему игроку.
Стоимость нападающего оценивается в сумму около 20 млн фунтов.
В текущем сезоне Бовен провел 29 поединков в футболке "тигров", забив 17 голов и совершив 5 ассистов.
Ранее сообщалось, что Ньюкасл также проявляет интерес к вингеру Браги Орту.
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