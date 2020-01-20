Англия

"Красные" хотят приобрести юного португальца.

Полузащитник Ниццы Педро Бразао попал в сферу интересов Ливерпуля, сообщает RMC Sport.

Мерсисайдцы следят за выступлениями юного португальца и попробуют приобрести его в зимнее трансферное окно. В подписании 17-летнего вингера также заинтересованы ПСЖ, Бавария и лиссабонский Спортинг.

Бразао присоединился к Ницце в сентябре 2018-го из Дамайенсе. В текущем сезоне 17-летний игрок провел один поединок в футболке "красно-черных".

Ранее сообщалось, что Ливерпуль отказался от подписания Джека Грилиша.

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