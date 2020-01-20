Англия

"Волки" продолжают придерживаться португальского вектора.

Вулверхэмптон интересуется нападающим Олимпиакоса Даниэл Поденсе и готов выложить за него 25 миллионов евро, сообщает Record.

Если трансфер состоится, то 24-летний нападающий, который преимущественно играет слева, станет восьмым португальцем в составе.

Даниэл Поденсе в этом сезоне отыграл 27 поединков в футболке Олимпиакоса, забив пять голов и сделав пять ассистов.

Напомним, что "волки" также проявляют интерес к полузащитнику загребского Динамо Дани Ольмо.