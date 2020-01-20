"Волки" продолжают придерживаться португальского вектора.
ДАНИЭЛ ПОДЕНСЕ, ФОТО GETTY IMAGES
20 января 2020, 18:23
Вулверхэмптон интересуется нападающим Олимпиакоса Даниэл Поденсе и готов выложить за него 25 миллионов евро, сообщает Record.
Если трансфер состоится, то 24-летний нападающий, который преимущественно играет слева, станет восьмым португальцем в составе.
Даниэл Поденсе в этом сезоне отыграл 27 поединков в футболке Олимпиакоса, забив пять голов и сделав пять ассистов.
Напомним, что "волки" также проявляют интерес к полузащитнику загребского Динамо Дани Ольмо.