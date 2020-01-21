Англия

Менеджер посетовал на календарь в Англии.

Главный тренер Манчестер Сити Пеп Гвардиола заявил, что недоволен большим количеством матчей в календарном году.

"Я думаю, что решение заключается в том, что необходимо сделать год на 400 дней После этого мы можем создать еще какой-то турнир. Может быть, УЕФА или ФИФА подумают об этом. Проблема в том, что у нас слишком мало дней в году".

"Уберите некоторые турниры. Ликвидируйте их полностью. Меньше игр, меньше соревнований, меньше команд, больше качества, меньше количества", — цитирует Гвардиолу Goal.

Ранее сообщалось, что предложить работу испанскому специалисту хочет французский ПСЖ.