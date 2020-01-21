Англия

Хавбек Наполи может перебраться в английскую Премьер-лигу.

Полузащитник Наполи Аллан этой зимой может сменить клубную прописку и продолжить карьеру в чемпионате Англии. Об этом сообщает Football Italia, ссылаясь на Corriere dello Sport.

По информации источника, главный тренер Эвертона Карло Анчелотти лично заинтересован в услугах 29-летнего бразильца и планирует пригласить его в свою команду.

Итальянский специалист высоко оценивает качества Аллана и считает, что футболист может стать ключевой фигурой в схеме игры Эвертона.

Вдобавок, бразилец уже работал под руководством Анчелотти в неаполитанском клубе, где был одним из важнейших игроков команды.

Ранее сообщалось, что Аллан "в шаге" от продления контракта с Наполи, но недавний конфликт с руководством клуба может заставить его покинуть стадион Сан-Паоло.

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