Италия

Бразилец может связать себя с неаполитанским клубом до 2024 года.

Наполи и Аллан вскоре заключат новый контракт, рассчитанный до июня 2024, сообщает Football Italia со ссылкой на журналиста Альфредо Педуллу. Бразильский хавбек находится "в шаге" от заключения сделки.

Аллан будет зарабатывать по 4 млн евро за сезон без учета бонусов. Также в соглашении не будет предусмотрена клаусула.

У Аллана был конфликт с вице-президентом клуба Эдоардо Де Лаурентисом после матча с РБ Зальцбург, но теперь стороны помирились.

Наполи идет на восьмом месте в Серии А после 18 сыгранных матчей. Следующую игру команда Дженнаро Гаттузо проведет 11 января против Лацио, который может побить свой рекорд по количеству побед в чемпионате подряд.

Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook и Instagram.