Англия

"Шпоры" хотят вернуть звездного валлийца в чемпионат Англии.

Дэниел Леви провел встречу с Флорентино Пересом в Мадриде для обсуждения перехода Гарета Бэйла, сообщает El Chiriguito.

"Шпоры" потеряли лидера атак Харри Кейна из-за травмы, а потому нуждаются в звездном игроке. К тому же, источник утверждает, что Жозе Моуриньо будет рад переходу валлийца.

В текущем сезоне Гарет Бэйл провел 14 поединков в футболке королевского клуба, отметившись двумя голами двумя ассистами.

Напомним, что ранее валлиец отверг интерес клубов МЛС, аргументировав это тем, что хочет доработать контракт с Реалом до конца.

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