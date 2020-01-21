"Шпоры" хотят вернуть звездного валлийца в чемпионат Англии.
ГАРЕТ БЭЙЛ, ФОТО GETTY IMAGES
21 января 2020, 19:52
Дэниел Леви провел встречу с Флорентино Пересом в Мадриде для обсуждения перехода Гарета Бэйла, сообщает El Chiriguito.
"Шпоры" потеряли лидера атак Харри Кейна из-за травмы, а потому нуждаются в звездном игроке. К тому же, источник утверждает, что Жозе Моуриньо будет рад переходу валлийца.
В текущем сезоне Гарет Бэйл провел 14 поединков в футболке королевского клуба, отметившись двумя голами двумя ассистами.
Напомним, что ранее валлиец отверг интерес клубов МЛС, аргументировав это тем, что хочет доработать контракт с Реалом до конца.
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