Англия

Датчанин провел встречу с руководством лондонского клуба.

Полузащитник Кристиан Эриксен попросил руководство Тоттенхэма отпустить его в Интер в зимнее трансферное окно, сообщает сайт журналиста Джанулки Ди Марцио.

Эриксен провел встречу с руководством Тоттенхэма, на которой заявил о своем желании покинуть клуб. В ближайшие дни стороны намерены провести еще одну встречу, чтобы обсудить условия прекращения сотрудничества.

Ранее сообщалось, что Интер увеличил предложение по Эриксену до 15 млн евро, но лондонский клуб хочет выручить за него не менее 20 млн евро.

В текущем сезоне 27-летний игрок провел 27 поединков в футболке "шпор", отличившись тремя голами и тремя ассистами.

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