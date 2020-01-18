Хорватский полузащитник по-прежнему имеет шансы оказаться в Серии А.
ЛУКА МОДРИЧ,ФОТО GETTY IMAGES
18 января 2020, 15:24
Интер собирается подписать полузащитника Реала Луку Модрича, сообщает Sport.es.
Источник утверждает, что "нерадзурри" по-прежнему рассматривают опытного хорвата в качестве усиления состава.
Интер рассчитывает, что договориться с Реалом летом будет проще, ведь контракт Модрича действителен до конца следующего сезона.
У хорвата в этом сезоне 20 поединков в футболке мадридцев, в которых он смог отметиться пятью голами и пятью ассистами.
Ранее сообщалось, что "нерадзурри" согласовали переход Кристиана Эриксена из Тоттенхэма.