Италия

Хорватский полузащитник по-прежнему имеет шансы оказаться в Серии А.

Интер собирается подписать полузащитника Реала Луку Модрича, сообщает Sport.es.

Источник утверждает, что "нерадзурри" по-прежнему рассматривают опытного хорвата в качестве усиления состава.

Интер рассчитывает, что договориться с Реалом летом будет проще, ведь контракт Модрича действителен до конца следующего сезона.

У хорвата в этом сезоне 20 поединков в футболке мадридцев, в которых он смог отметиться пятью голами и пятью ассистами.

Ранее сообщалось, что "нерадзурри" согласовали переход Кристиана Эриксена из Тоттенхэма.