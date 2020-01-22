"Красные" пополнили число топ-клубов, заинтересованных в хавбеке Лилля.
Бубакари Сумаре, Лилль
22 января 2020, 13:59
Полузащитник Лилля Бубакари Сумаре заинтересовал лидера английской Премьер-лиги Ливерпуль, утверждает Le10Sport.
"Красные" пока не решили, сделают ли он предложение "догам" уже в этом месяце или же подождут лета.
Ранее Сумаре утверждал, что не покинет Лилль до конца сезона: "Я не считаю это возможным. Мне здесь хорошо, у нас высокие цели – выйти в Лигу чемпионов. Уход не стоит на повестке дня".
Интерес к Бубакари также приписывали Манчестер Юнайтед, Челси, Тоттенхэму, Интеру и мадридскому Реалу.