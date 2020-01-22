Англия

Агент высказался о будущем трансферном окне.

Мино Райола, агент полузащитника Манчестер Юнайтед Поля Погба, высказал свое мнение о ситуации своего клиента внутри клуба.

"Погба нужно привести себя в форму, поэтому моя работа состоит в том, чтобы клуб и игрок были счастливы, если это возможно. Если обе стороны не довольны, есть и другие способы решить эту проблему, но я не стану об этом говорить".

"Все знают, что амбиции клуба не были реализованы в последние несколько лет, давайте будем честными".

"Если Поль все еще в планах Манчестер Юнайтед , а Манчестер Юнайтед все еще в планах Пол, то я не буду сейчас об этом спекулировать", — цитирует Райолу Goal.

Ранее сообщалось, что агент хочет предложить хавбека "манкунианцев" Джесси Лингарда итальянским командам.