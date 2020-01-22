Англия

"Манкунианцы" хотят укрепить свои ряды форвардом.

Как сообщает Bleacher Report, нападающий Боруссии Д Пако Алькасер, форвард Реала Лука Йович и игрок Милана Кшиштоф Пьонтек попали в сферу интересов Манчестер Юнайтед.

По данным источника, "манкунианцы" намерены арендовать одного из трех футболистов до конца сезона в связи с травмой Маркуса Рашфорда.

Ранее сообщалось, что Пьонтек таки может оказаться на Туманном Альбионе, так как в его услугах заинтересован Тоттенхэм.

Алькасер, в свою очередь, также близок к тому, чтобы сменить клуб в январе. Сообщалось, что испанец может переехать в Атлетико.