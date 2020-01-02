Германия

Дортмундцы готовы продать нападающего "матрасникам".

Боруссия Д приобрела Эрлинга Холанда и теперь готова отпустить Пако Алькасера в Атлетико за 40 миллионов евро, сообщает AS.

Испанский нападающий ранее сам изъявил желание сменить клубную прописку, что и привело к форсированию переговоров по Холанду.

В этом сезоне Пако Алькасер провел 15 поединков, в которых отметился семью голами и двумя результативными передачами.

Отметим, что "матрасники" также рассматривают вариант подписания Эдинсона Кавани.