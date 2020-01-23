Англия

Наставник Вест Хэма высказался о поражении в матче с Лестером.

Лестер прервал свою серию из двух поражений в рамках английской Премьер-лиги, не оставив никаких шансов Вест Хэму на своем поле (4:1).

Главный тренер "молотобойцев" Дэвид Мойес прокомментировал неудовлетворительный для своей команды результат и признал, что соперник заслуженно добыл победу.

"Я очень разочарован. Первая половина была действительно бедной на моменты. Я надеялся уйти на перерыв при счете 1:0, а затем что-то с этим сделать. Мы действительно стали лучше. Мы сплотились, и введение в игру Майкла Антонио помогло нам".

"Но наши проблемы были больше связаны с нашей защитой во втором тайме, так как мы слишком открывались. Я бы предпочел, чтобы мы выжидали и пользовались ошибками соперника".

"Мы также создали мало моментов, но стоит быть честным. Лестер играл намного лучше и заслужил эту победу. Мы, в свою очередь, этого не сделали", — приводит слова Мойеса Independent.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Лестер — Вест Хэм.

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