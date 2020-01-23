Англия

Манчестер Юнайтед ведет активную работу на трансферном рынке.

Манчестер Юнайтед потерпел второе поражение кряду в английской Премьер-лиге, уступив в рамках 24-го тура Бернли со счетом 0:2.

На послематчевой пресс-конференции главный тренер "красных дьяволов" Оле-Гуннар Солскьяер признался, что МЮ ведет работу над подписанием "качественных" футболистов.

"Мы приняли решение отпустить некоторых игроков, поскольку нам нужно было начинать все заново в вопросе подписания такого типа футболистов, которые нам идеально подойдут. Мы знаем, что нам нужно получить только качественных игроков".

"Мы работаем над трансферами, которые способны усилить нашу команду. И нет, у меня нет претензий ни к одному из моих подопечных, ведь именно они дали все то, что мы сейчас имеем", — приводит слова Солскьяера Sky Sports.

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