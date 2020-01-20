Англия

"Шпоры" хотят подписать алжирского форварда.

Нападающий Монако Ислам Слимани попал в сферу интересов Тоттенхэма, сообщает издание The Telegraph.

Лондонский клуб находится в поисках замены для травмированного Харри Кейна и хочет подписать алжирского клуба.

Слимани присоединился к Монако прошлым летом из Лестера на правах аренды. В текущем сезоне 31-летний игрок провел 14 поединков в футболке монегасков, отличившись семью голами и семью ассистами.

Ранее сообщалось, что в подписании Слимани также заинтересована Астон Вилла.

Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook, Instagram и Twitter.