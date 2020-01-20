"Шпоры" хотят подписать алжирского форварда.
Ислам Слимани, AS Monaco
20 января 2020, 11:19
Нападающий Монако Ислам Слимани попал в сферу интересов Тоттенхэма, сообщает издание The Telegraph.
Лондонский клуб находится в поисках замены для травмированного Харри Кейна и хочет подписать алжирского клуба.
Слимани присоединился к Монако прошлым летом из Лестера на правах аренды. В текущем сезоне 31-летний игрок провел 14 поединков в футболке монегасков, отличившись семью голами и семью ассистами.
Ранее сообщалось, что в подписании Слимани также заинтересована Астон Вилла.
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