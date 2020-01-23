Англия

Талантливый британец продолжит карьеру на родине.

Нападающий Барселоны Луи Барри стал игроком Астон Виллы, сообщил официальный сайт английского клуба.

Предположительно, сумма трансфера составила около трех миллионов евро.

Барри выступал за команду Хувениль А Барселоны с лета прошлого года. До этого он с шести лет находился в системе Вест Бромвич Альбион.

Барри будет выступать за юношескую команду Астон Виллы, а вот чтобы усилить атаку первой команды, клуб подписал форварда Генка Мбвану Саматту.