Талантливый британец продолжит карьеру на родине.
Луи Барри, Астон Вилла
23 января 2020, 21:13
Нападающий Барселоны Луи Барри стал игроком Астон Виллы, сообщил официальный сайт английского клуба.
Предположительно, сумма трансфера составила около трех миллионов евро.
Барри выступал за команду Хувениль А Барселоны с лета прошлого года. До этого он с шести лет находился в системе Вест Бромвич Альбион.
Барри будет выступать за юношескую команду Астон Виллы, а вот чтобы усилить атаку первой команды, клуб подписал форварда Генка Мбвану Саматту.