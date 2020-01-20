Англия

Мбвана Саммата перебрался в чемпионат Англии из бельгийского Генка.

Мбвана Саматта стал игроком Астон Виллы, сообщает официальный сайт бирмингемцев.

В текущем сезоне 27-летний нападающий провел 28 поединков за Генк, забив десять голов и сделав две результативные передачи.

Примечательно, что Саматта стал первым представителем Танзании в истории АПЛ.

Напомним, что ранее Астон Вилла рассталась с голкипером Ловре Калиничем, который отправился в Тулузу.