Мбвана Саммата перебрался в чемпионат Англии из бельгийского Генка.
МБВАВНА САМАТТА, ФОТО ФК АСТОН ВИЛЛА
20 января 2020, 22:58
Мбвана Саматта стал игроком Астон Виллы, сообщает официальный сайт бирмингемцев.
В текущем сезоне 27-летний нападающий провел 28 поединков за Генк, забив десять голов и сделав две результативные передачи.
Примечательно, что Саматта стал первым представителем Танзании в истории АПЛ.
Напомним, что ранее Астон Вилла рассталась с голкипером Ловре Калиничем, который отправился в Тулузу.